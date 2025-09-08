KurseKategorien
Währungen / ARGX
Zurück zum Aktien

ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

731.77 USD 2.58 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARGX hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 724.97 bis zu einem Hoch von 737.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die argenx SE - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARGX News

Tagesspanne
724.97 737.87
Jahresspanne
510.05 779.00
Vorheriger Schlusskurs
734.35
Eröffnung
731.47
Bid
731.77
Ask
732.07
Tief
724.97
Hoch
737.87
Volumen
703
Tagesänderung
-0.35%
Monatsänderung
2.78%
6-Monatsänderung
23.58%
Jahresänderung
35.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K