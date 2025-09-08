Währungen / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
731.77 USD 2.58 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARGX hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 724.97 bis zu einem Hoch von 737.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die argenx SE - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
724.97 737.87
Jahresspanne
510.05 779.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 734.35
- Eröffnung
- 731.47
- Bid
- 731.77
- Ask
- 732.07
- Tief
- 724.97
- Hoch
- 737.87
- Volumen
- 703
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 2.78%
- 6-Monatsänderung
- 23.58%
- Jahresänderung
- 35.01%
