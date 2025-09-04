КотировкиРазделы
Валюты / ARGX
Назад в Рынок акций США

ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

752.32 USD 4.51 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARGX за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 746.18, а максимальная — 759.51.

Следите за динамикой argenx SE - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ARGX

Дневной диапазон
746.18 759.51
Годовой диапазон
510.05 779.00
Предыдущее закрытие
756.83
Open
753.90
Bid
752.32
Ask
752.62
Low
746.18
High
759.51
Объем
473
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
5.66%
6-месячное изменение
27.05%
Годовое изменение
38.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.