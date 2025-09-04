Валюты / ARGX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
752.32 USD 4.51 (0.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARGX за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 746.18, а максимальная — 759.51.
Следите за динамикой argenx SE - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARGX
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.23%
- Truist Securities возобновляет аналитическое покрытие акций argenx с рейтингом "Покупать"
- Truist Securities assumes coverage on argenx stock with Buy rating
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- Deutsche Bank понизил рейтинг Argenx до "держать" после ралли на 40%
- Deutsche Bank downgrades Argenx to “hold” after 40% rally, €655 PT intact
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
- BofA Securities reaffirms Buy rating on argenx stock with $887 target
- argenx SE (ARGX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference
- Top Biotech Stocks to Watch: BofA’s 2025 Picks
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.50%
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.15%
- Polar Capital Global Healthcare Trust reveals top holdings
Дневной диапазон
746.18 759.51
Годовой диапазон
510.05 779.00
- Предыдущее закрытие
- 756.83
- Open
- 753.90
- Bid
- 752.32
- Ask
- 752.62
- Low
- 746.18
- High
- 759.51
- Объем
- 473
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 5.66%
- 6-месячное изменение
- 27.05%
- Годовое изменение
- 38.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.