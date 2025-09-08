Valute / ARGX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
736.76 USD 4.99 (0.68%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARGX ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 727.20 e ad un massimo di 739.51.
Segui le dinamiche di argenx SE - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARGX News
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- Oppenheimer conferma il rating Outperform su argenx dopo dati positivi
- Oppenheimer reaffirms Outperform rating on argenx stock after positive data
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Truist Securities riconferma il rating Buy sulle azioni argenx con target di $918
- Truist Securities reiterates Buy rating on argenx stock with $918 target
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.23%
- Truist Securities avvia copertura su argenx con rating Buy
- Truist Securities assumes coverage on argenx stock with Buy rating
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- Deutsche Bank declassa Argenx a "hold" dopo rally del 40%, PT a €655 invariato
- Deutsche Bank downgrades Argenx to “hold” after 40% rally, €655 PT intact
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
Intervallo Giornaliero
727.20 739.51
Intervallo Annuale
510.05 779.00
- Chiusura Precedente
- 731.77
- Apertura
- 737.00
- Bid
- 736.76
- Ask
- 737.06
- Minimo
- 727.20
- Massimo
- 739.51
- Volume
- 881
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 3.48%
- Variazione Semestrale
- 24.43%
- Variazione Annuale
- 35.93%
20 settembre, sabato