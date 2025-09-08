Dövizler / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
736.76 USD 4.99 (0.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARGX fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 727.20 ve Yüksek fiyatı olarak 739.51 aralığında işlem gördü.
argenx SE - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
727.20 739.51
Yıllık aralık
510.05 779.00
- Önceki kapanış
- 731.77
- Açılış
- 737.00
- Satış
- 736.76
- Alış
- 737.06
- Düşük
- 727.20
- Yüksek
- 739.51
- Hacim
- 881
- Günlük değişim
- 0.68%
- Aylık değişim
- 3.48%
- 6 aylık değişim
- 24.43%
- Yıllık değişim
- 35.93%
21 Eylül, Pazar