ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

736.76 USD 4.99 (0.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARGX fiyatı bugün 0.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 727.20 ve Yüksek fiyatı olarak 739.51 aralığında işlem gördü.

argenx SE - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ARGX haberleri

Günlük aralık
727.20 739.51
Yıllık aralık
510.05 779.00
Önceki kapanış
731.77
Açılış
737.00
Satış
736.76
Alış
737.06
Düşük
727.20
Yüksek
739.51
Hacim
881
Günlük değişim
0.68%
Aylık değişim
3.48%
6 aylık değişim
24.43%
Yıllık değişim
35.93%
21 Eylül, Pazar