クォートセクション
通貨 / ARGX
株に戻る

ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

731.77 USD 2.58 (0.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARGXの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり724.97の安値と737.87の高値で取引されました。

argenx SE - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARGX News

1日のレンジ
724.97 737.87
1年のレンジ
510.05 779.00
以前の終値
734.35
始値
731.47
買値
731.77
買値
732.07
安値
724.97
高値
737.87
出来高
703
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
2.78%
6ヶ月の変化
23.58%
1年の変化
35.01%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
23.2
期待
3.7
-0.3
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
5.6
期待
7.6
5.9
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
231 K
期待
282 K
264 K
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.920 M
期待
1.935 M
1.927 M
14:00
USD
景気先行指数前月比
実際
-0.5%
期待
-0.2%
-0.1%
17:00
USD
10年TIPS入札
実際
1.734%
期待
1.985%
20:00
USD
TIC純長期取引
実際
$​49.2 B
期待
$​123.1 B
$​151.0 B