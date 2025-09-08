通貨 / ARGX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
731.77 USD 2.58 (0.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARGXの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり724.97の安値と737.87の高値で取引されました。
argenx SE - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARGX News
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- オッペンハイマー、アルジェンクス株に対するアウトパフォーム評価を好調データ受け再確認
- Oppenheimer reaffirms Outperform rating on argenx stock after positive data
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Truist Securitiesがargenx株に対する「買い」評価を維持、目標価格918ドル
- Truist Securities reiterates Buy rating on argenx stock with $918 target
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.23%
- Truist Securities、argenxの株式カバレッジを買い推奨で開始
- Truist Securities assumes coverage on argenx stock with Buy rating
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- ドイツ銀行、40%上昇後にArgenxを「ホールド」に格下げ、目標価格€655を維持
- Deutsche Bank downgrades Argenx to “hold” after 40% rally, €655 PT intact
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
- BofA Securities reaffirms Buy rating on argenx stock with $887 target
1日のレンジ
724.97 737.87
1年のレンジ
510.05 779.00
- 以前の終値
- 734.35
- 始値
- 731.47
- 買値
- 731.77
- 買値
- 732.07
- 安値
- 724.97
- 高値
- 737.87
- 出来高
- 703
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 2.78%
- 6ヶ月の変化
- 23.58%
- 1年の変化
- 35.01%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B