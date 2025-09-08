Moedas / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
734.35 USD 17.97 (2.39%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARGX para hoje mudou para -2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 731.83 e o mais alto foi 755.66.
Veja a dinâmica do par de moedas argenx SE - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
731.83 755.66
Faixa anual
510.05 779.00
- Fechamento anterior
- 752.32
- Open
- 750.30
- Bid
- 734.35
- Ask
- 734.65
- Low
- 731.83
- High
- 755.66
- Volume
- 729
- Mudança diária
- -2.39%
- Mudança mensal
- 3.14%
- Mudança de 6 meses
- 24.02%
- Mudança anual
- 35.49%
