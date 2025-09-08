CotationsSections
Devises / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

736.76 USD 4.99 (0.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARGX a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 727.20 et à un maximum de 739.51.

Suivez la dynamique argenx SE - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
727.20 739.51
Range Annuel
510.05 779.00
Clôture Précédente
731.77
Ouverture
737.00
Bid
736.76
Ask
737.06
Plus Bas
727.20
Plus Haut
739.51
Volume
881
Changement quotidien
0.68%
Changement Mensuel
3.48%
Changement à 6 Mois
24.43%
Changement Annuel
35.93%
20 septembre, samedi