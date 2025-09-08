Devises / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
736.76 USD 4.99 (0.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARGX a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 727.20 et à un maximum de 739.51.
Suivez la dynamique argenx SE - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ARGX Nouvelles
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.23%
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.26%
- Oppenheimer reaffirms Outperform rating on argenx stock after positive data
- Oric Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.07%
- Truist Securities réitère sa recommandation d’achat sur l’action argenx avec un objectif de 918 $
- Truist Securities reiterates Buy rating on argenx stock with $918 target
- argenx SE - Special Call
- argenx SE (ARGX) Special Call - Slideshow (NASDAQ:ARGX) 2025-09-16
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Belgium stocks lower at close of trade; BEL 20 down 0.23%
- Truist Securities reprend la couverture de l’action argenx avec une recommandation d’achat
- Truist Securities assumes coverage on argenx stock with Buy rating
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- argenx Stock: Bullish On This R&D Focused Biotech Stock (NASDAQ:ARGX)
- Deutsche Bank dégrade Argenx à "conserver" après un rallye de 40%, objectif de 655€ maintenu
- Deutsche Bank downgrades Argenx to “hold” after 40% rally, €655 PT intact
- Jefferies relève l’objectif de cours de Dianthus Therapeutics à 66€ sur des données positives
- Jefferies raises Dianthus Therapeutics stock price target to $66 on positive data
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Why Dianthus Therapeutics, Up 47% In Four Weeks, Just Surged Again
- Belgium stocks higher at close of trade; BEL 20 up 0.52%
Range quotidien
727.20 739.51
Range Annuel
510.05 779.00
- Clôture Précédente
- 731.77
- Ouverture
- 737.00
- Bid
- 736.76
- Ask
- 737.06
- Plus Bas
- 727.20
- Plus Haut
- 739.51
- Volume
- 881
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 3.48%
- Changement à 6 Mois
- 24.43%
- Changement Annuel
- 35.93%
20 septembre, samedi