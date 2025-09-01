QuotesSections
ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares

756.83 USD 0.45 (0.06%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

ARGX exchange rate has changed by 0.06% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 745.98 and at a high of 758.65.

Follow argenx SE - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
745.98 758.65
Year Range
510.05 779.00
Previous Close
756.38
Open
757.99
Bid
756.83
Ask
757.13
Low
745.98
High
758.65
Volume
539
Daily Change
0.06%
Month Change
6.29%
6 Months Change
27.81%
Year Change
39.64%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
Fcst
Prev
4.876%