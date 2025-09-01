Currencies / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
756.83 USD 0.45 (0.06%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ARGX exchange rate has changed by 0.06% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 745.98 and at a high of 758.65.
Follow argenx SE - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
745.98 758.65
Year Range
510.05 779.00
- Previous Close
- 756.38
- Open
- 757.99
- Bid
- 756.83
- Ask
- 757.13
- Low
- 745.98
- High
- 758.65
- Volume
- 539
- Daily Change
- 0.06%
- Month Change
- 6.29%
- 6 Months Change
- 27.81%
- Year Change
- 39.64%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%