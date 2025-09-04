货币 / ARGX
ARGX: argenx SE - American Depositary Shares
752.32 USD 4.51 (0.60%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARGX汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点746.18和高点759.51进行交易。
关注argenx SE - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
746.18 759.51
年范围
510.05 779.00
- 前一天收盘价
- 756.83
- 开盘价
- 753.90
- 卖价
- 752.32
- 买价
- 752.62
- 最低价
- 746.18
- 最高价
- 759.51
- 交易量
- 473
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 5.66%
- 6个月变化
- 27.05%
- 年变化
- 38.80%
