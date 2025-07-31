Divisas / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
276.75 USD 0.49 (0.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APPF de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 272.50, mientras que el máximo ha alcanzado 277.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AppFolio Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
272.50 277.12
Rango anual
189.01 320.28
- Cierres anteriores
- 276.26
- Open
- 275.91
- Bid
- 276.75
- Ask
- 277.05
- Low
- 272.50
- High
- 277.12
- Volumen
- 516
- Cambio diario
- 0.18%
- Cambio mensual
- 1.44%
- Cambio a 6 meses
- 25.70%
- Cambio anual
- 17.42%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B