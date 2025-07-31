CotationsSections
Devises / APPF
Retour à Actions

APPF: AppFolio Inc - Class A

281.57 USD 1.68 (0.60%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APPF a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 276.10 et à un maximum de 281.83.

Suivez la dynamique AppFolio Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APPF Nouvelles

Range quotidien
276.10 281.83
Range Annuel
189.01 320.28
Clôture Précédente
279.89
Ouverture
279.29
Bid
281.57
Ask
281.87
Plus Bas
276.10
Plus Haut
281.83
Volume
402
Changement quotidien
0.60%
Changement Mensuel
3.21%
Changement à 6 Mois
27.89%
Changement Annuel
19.47%
20 septembre, samedi