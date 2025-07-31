货币 / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
276.08 USD 0.18 (0.07%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APPF汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点275.91和高点276.47进行交易。
关注AppFolio Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
275.91 276.47
年范围
189.01 320.28
- 前一天收盘价
- 276.26
- 开盘价
- 275.91
- 卖价
- 276.08
- 买价
- 276.38
- 最低价
- 275.91
- 最高价
- 276.47
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 1.19%
- 6个月变化
- 25.39%
- 年变化
- 17.14%
