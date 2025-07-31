Valute / APPF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
APPF: AppFolio Inc - Class A
281.72 USD 0.15 (0.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APPF ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 278.78 e ad un massimo di 282.34.
Segui le dinamiche di AppFolio Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APPF News
- AppFolio (APPF) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- AppFolio (APPF) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- AppFolio stock price target raised to $311 from $295 at KBW
- Why AppFolio (APPF) Dipped More Than Broader Market Today
- AppFolio: Trading Too Richly, Lock In Gains (Downgrade) (NASDAQ:APPF)
- Appfolio major shareholder sells $1.58m in stock
- Duca of Appfolio sells $1.6m in class a common stock
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook AppFolio (APPF)
- Duca of Appfolio sells $1.75 million in class A common stock
- AppFolio stock price target raised to $375 from $350 at DA Davidson
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Appfolio stock hits all-time high at $283.0
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- AppFolio names Tim Eaton as permanent chief financial officer
- AppFolio stock rating upgraded by Piper Sandler on growth acceleration
- Earnings call transcript: AppFolio’s Q2 2025 earnings beat expectations
- AppFolio, Inc. (APPF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AppFolio (APPF) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AppFolio (APPF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Appfolio Inc earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- AppFolio stock rating upgraded by KBW on balanced risk-reward outlook
Intervallo Giornaliero
278.78 282.34
Intervallo Annuale
189.01 320.28
- Chiusura Precedente
- 281.57
- Apertura
- 279.61
- Bid
- 281.72
- Ask
- 282.02
- Minimo
- 278.78
- Massimo
- 282.34
- Volume
- 170
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 3.26%
- Variazione Semestrale
- 27.96%
- Variazione Annuale
- 19.53%