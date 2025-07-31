Валюты / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
276.26 USD 3.96 (1.41%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APPF за сегодня изменился на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 273.40, а максимальная — 280.30.
Следите за динамикой AppFolio Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APPF
- AppFolio (APPF) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- AppFolio (APPF) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- AppFolio stock price target raised to $311 from $295 at KBW
- Why AppFolio (APPF) Dipped More Than Broader Market Today
- AppFolio: Trading Too Richly, Lock In Gains (Downgrade) (NASDAQ:APPF)
- Appfolio major shareholder sells $1.58m in stock
- Duca of Appfolio sells $1.6m in class a common stock
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook AppFolio (APPF)
- Duca of Appfolio sells $1.75 million in class A common stock
- AppFolio stock price target raised to $375 from $350 at DA Davidson
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Appfolio stock hits all-time high at $283.0
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- AppFolio names Tim Eaton as permanent chief financial officer
- AppFolio stock rating upgraded by Piper Sandler on growth acceleration
- Earnings call transcript: AppFolio’s Q2 2025 earnings beat expectations
- AppFolio, Inc. (APPF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AppFolio (APPF) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AppFolio (APPF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Appfolio Inc earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- AppFolio stock rating upgraded by KBW on balanced risk-reward outlook
Дневной диапазон
273.40 280.30
Годовой диапазон
189.01 320.28
- Предыдущее закрытие
- 280.22
- Open
- 280.30
- Bid
- 276.26
- Ask
- 276.56
- Low
- 273.40
- High
- 280.30
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- -1.41%
- Месячное изменение
- 1.26%
- 6-месячное изменение
- 25.48%
- Годовое изменение
- 17.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.