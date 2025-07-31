통화 / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
281.57 USD 1.68 (0.60%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APPF 환율이 오늘 0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 276.10이고 고가는 281.83이었습니다.
AppFolio Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
276.10 281.83
년간 변동
189.01 320.28
- 이전 종가
- 279.89
- 시가
- 279.29
- Bid
- 281.57
- Ask
- 281.87
- 저가
- 276.10
- 고가
- 281.83
- 볼륨
- 402
- 일일 변동
- 0.60%
- 월 변동
- 3.21%
- 6개월 변동
- 27.89%
- 년간 변동율
- 19.47%
