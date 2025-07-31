Moedas / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
276.02 USD 0.73 (0.26%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APPF para hoje mudou para -0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 275.93 e o mais alto foi 279.01.
Veja a dinâmica do par de moedas AppFolio Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
275.93 279.01
Faixa anual
189.01 320.28
- Fechamento anterior
- 276.75
- Open
- 276.95
- Bid
- 276.02
- Ask
- 276.32
- Low
- 275.93
- High
- 279.01
- Volume
- 15
- Mudança diária
- -0.26%
- Mudança mensal
- 1.17%
- Mudança de 6 meses
- 25.37%
- Mudança anual
- 17.11%
