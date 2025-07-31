Währungen / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
279.89 USD 3.14 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APPF hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 275.93 bis zu einem Hoch von 280.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die AppFolio Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APPF News
Tagesspanne
275.93 280.57
Jahresspanne
189.01 320.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 276.75
- Eröffnung
- 276.95
- Bid
- 279.89
- Ask
- 280.19
- Tief
- 275.93
- Hoch
- 280.57
- Volumen
- 297
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 2.59%
- 6-Monatsänderung
- 27.12%
- Jahresänderung
- 18.75%
