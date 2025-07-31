KurseKategorien
APPF: AppFolio Inc - Class A

279.89 USD 3.14 (1.13%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APPF hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 275.93 bis zu einem Hoch von 280.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die AppFolio Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
275.93 280.57
Jahresspanne
189.01 320.28
Vorheriger Schlusskurs
276.75
Eröffnung
276.95
Bid
279.89
Ask
280.19
Tief
275.93
Hoch
280.57
Volumen
297
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
2.59%
6-Monatsänderung
27.12%
Jahresänderung
18.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K