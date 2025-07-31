Dövizler / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
281.57 USD 1.68 (0.60%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APPF fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 276.10 ve Yüksek fiyatı olarak 281.83 aralığında işlem gördü.
AppFolio Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
276.10 281.83
Yıllık aralık
189.01 320.28
- Önceki kapanış
- 279.89
- Açılış
- 279.29
- Satış
- 281.57
- Alış
- 281.87
- Düşük
- 276.10
- Yüksek
- 281.83
- Hacim
- 402
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- 3.21%
- 6 aylık değişim
- 27.89%
- Yıllık değişim
- 19.47%
21 Eylül, Pazar