APPF: AppFolio Inc - Class A

281.57 USD 1.68 (0.60%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APPF fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 276.10 ve Yüksek fiyatı olarak 281.83 aralığında işlem gördü.

AppFolio Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
276.10 281.83
Yıllık aralık
189.01 320.28
Önceki kapanış
279.89
Açılış
279.29
Satış
281.57
Alış
281.87
Düşük
276.10
Yüksek
281.83
Hacim
402
Günlük değişim
0.60%
Aylık değişim
3.21%
6 aylık değişim
27.89%
Yıllık değişim
19.47%
