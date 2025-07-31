通貨 / APPF
APPF: AppFolio Inc - Class A
279.89 USD 3.14 (1.13%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APPFの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり275.93の安値と280.57の高値で取引されました。
AppFolio Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APPF News
- AppFolio (APPF) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- AppFolio (APPF) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- AppFolio stock price target raised to $311 from $295 at KBW
- Why AppFolio (APPF) Dipped More Than Broader Market Today
- AppFolio: Trading Too Richly, Lock In Gains (Downgrade) (NASDAQ:APPF)
- Appfolio major shareholder sells $1.58m in stock
- Duca of Appfolio sells $1.6m in class a common stock
- Wall Street’s AI Rubicon: Jobs Crack, Stocks Split – Go All-In on AI
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook AppFolio (APPF)
- Duca of Appfolio sells $1.75 million in class A common stock
- AppFolio stock price target raised to $375 from $350 at DA Davidson
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, UnitedHealth among Friday’s market cap stock movers
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Appfolio stock hits all-time high at $283.0
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- AppFolio names Tim Eaton as permanent chief financial officer
- AppFolio stock rating upgraded by Piper Sandler on growth acceleration
- Earnings call transcript: AppFolio’s Q2 2025 earnings beat expectations
- AppFolio, Inc. (APPF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, AppFolio (APPF) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- AppFolio (APPF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Appfolio Inc earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- AppFolio stock rating upgraded by KBW on balanced risk-reward outlook
1日のレンジ
275.93 280.57
1年のレンジ
189.01 320.28
- 以前の終値
- 276.75
- 始値
- 276.95
- 買値
- 279.89
- 買値
- 280.19
- 安値
- 275.93
- 高値
- 280.57
- 出来高
- 297
- 1日の変化
- 1.13%
- 1ヶ月の変化
- 2.59%
- 6ヶ月の変化
- 27.12%
- 1年の変化
- 18.75%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B