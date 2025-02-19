Divisas / ANDE
ANDE: The Andersons Inc
39.46 USD 0.64 (1.60%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANDE de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.38, mientras que el máximo ha alcanzado 40.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Andersons Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
39.38 40.47
Rango anual
31.03 51.58
- Cierres anteriores
- 40.10
- Open
- 40.18
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Low
- 39.38
- High
- 40.47
- Volumen
- 1.729 K
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- -3.00%
- Cambio a 6 meses
- -7.70%
- Cambio anual
- -20.86%
