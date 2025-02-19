FiyatlarBölümler
Dövizler / ANDE
ANDE: The Andersons Inc

38.63 USD 1.45 (3.62%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANDE fiyatı bugün -3.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.57 ve Yüksek fiyatı olarak 40.17 aralığında işlem gördü.

The Andersons Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ANDE haberleri

Günlük aralık
38.57 40.17
Yıllık aralık
31.03 51.58
Önceki kapanış
40.08
Açılış
40.17
Satış
38.63
Alış
38.93
Düşük
38.57
Yüksek
40.17
Hacim
1.580 K
Günlük değişim
-3.62%
Aylık değişim
-5.04%
6 aylık değişim
-9.64%
Yıllık değişim
-22.52%
21 Eylül, Pazar