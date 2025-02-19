통화 / ANDE
ANDE: The Andersons Inc
38.63 USD 1.45 (3.62%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANDE 환율이 오늘 -3.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.57이고 고가는 40.17이었습니다.
The Andersons Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANDE News
- Andersons declares $0.195 quarterly dividend payable in October
- The Andersons names TreeHouse Foods CEO Steven Oakland to board
- The Andersons appoints Emmanuel Ayuk as new general counsel
- The Andersons Q2 2025 slides reveal earnings miss, strategic TAMH acquisition
- Andersons (ANDE) Q2 EPS Drops 79%
- The Andersons earnings missed by $0.29, revenue topped estimates
- Hedging The Corn Cycle: Pairing The Andersons With Tyson Foods
- The Andersons (ANDE): Margins Matter More Than Revenues Now
- The Andersons, Inc. Declares Cash Dividend for Third Quarter 2025
- Tax firm Andersen confidentially files for US IPO
- The Andersons Stock: Solid Defensive Play Challenging Economic Environment (NASDAQ:ANDE)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- The Andersons, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANDE)
- The Andersons, Inc. (ANDE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
38.57 40.17
년간 변동
31.03 51.58
- 이전 종가
- 40.08
- 시가
- 40.17
- Bid
- 38.63
- Ask
- 38.93
- 저가
- 38.57
- 고가
- 40.17
- 볼륨
- 1.580 K
- 일일 변동
- -3.62%
- 월 변동
- -5.04%
- 6개월 변동
- -9.64%
- 년간 변동율
- -22.52%
