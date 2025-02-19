КотировкиРазделы
ANDE: The Andersons Inc

40.10 USD 1.65 (4.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANDE за сегодня изменился на 4.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.32, а максимальная — 40.12.

Следите за динамикой The Andersons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
38.32 40.12
Годовой диапазон
31.03 51.58
Предыдущее закрытие
38.45
Open
38.60
Bid
40.10
Ask
40.40
Low
38.32
High
40.12
Объем
1.233 K
Дневное изменение
4.29%
Месячное изменение
-1.43%
6-месячное изменение
-6.20%
Годовое изменение
-19.57%
