ANDE: The Andersons Inc
40.10 USD 1.65 (4.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANDE за сегодня изменился на 4.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.32, а максимальная — 40.12.
Следите за динамикой The Andersons Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
38.32 40.12
Годовой диапазон
31.03 51.58
- Предыдущее закрытие
- 38.45
- Open
- 38.60
- Bid
- 40.10
- Ask
- 40.40
- Low
- 38.32
- High
- 40.12
- Объем
- 1.233 K
- Дневное изменение
- 4.29%
- Месячное изменение
- -1.43%
- 6-месячное изменение
- -6.20%
- Годовое изменение
- -19.57%
