Moedas / ANDE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ANDE: The Andersons Inc
39.85 USD 0.39 (0.99%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANDE para hoje mudou para 0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.10 e o mais alto foi 40.18.
Veja a dinâmica do par de moedas The Andersons Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANDE Notícias
- Andersons declares $0.195 quarterly dividend payable in October
- The Andersons names TreeHouse Foods CEO Steven Oakland to board
- The Andersons appoints Emmanuel Ayuk as new general counsel
- The Andersons Q2 2025 slides reveal earnings miss, strategic TAMH acquisition
- Andersons (ANDE) Q2 EPS Drops 79%
- The Andersons earnings missed by $0.29, revenue topped estimates
- Hedging The Corn Cycle: Pairing The Andersons With Tyson Foods
- The Andersons (ANDE): Margins Matter More Than Revenues Now
- The Andersons, Inc. Declares Cash Dividend for Third Quarter 2025
- Tax firm Andersen confidentially files for US IPO
- The Andersons Stock: Solid Defensive Play Challenging Economic Environment (NASDAQ:ANDE)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- The Andersons, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANDE)
- The Andersons, Inc. (ANDE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
39.10 40.18
Faixa anual
31.03 51.58
- Fechamento anterior
- 39.46
- Open
- 39.46
- Bid
- 39.85
- Ask
- 40.15
- Low
- 39.10
- High
- 40.18
- Volume
- 385
- Mudança diária
- 0.99%
- Mudança mensal
- -2.04%
- Mudança de 6 meses
- -6.78%
- Mudança anual
- -20.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh