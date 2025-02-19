QuotazioniSezioni
ANDE
ANDE: The Andersons Inc

38.63 USD 1.45 (3.62%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANDE ha avuto una variazione del -3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.57 e ad un massimo di 40.17.

Segui le dinamiche di The Andersons Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.57 40.17
Intervallo Annuale
31.03 51.58
Chiusura Precedente
40.08
Apertura
40.17
Bid
38.63
Ask
38.93
Minimo
38.57
Massimo
40.17
Volume
1.580 K
Variazione giornaliera
-3.62%
Variazione Mensile
-5.04%
Variazione Semestrale
-9.64%
Variazione Annuale
-22.52%
20 settembre, sabato