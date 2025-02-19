Valute / ANDE
ANDE: The Andersons Inc
38.63 USD 1.45 (3.62%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANDE ha avuto una variazione del -3.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.57 e ad un massimo di 40.17.
Segui le dinamiche di The Andersons Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANDE News
- Andersons declares $0.195 quarterly dividend payable in October
- The Andersons names TreeHouse Foods CEO Steven Oakland to board
- The Andersons appoints Emmanuel Ayuk as new general counsel
- The Andersons Q2 2025 slides reveal earnings miss, strategic TAMH acquisition
- Andersons (ANDE) Q2 EPS Drops 79%
- The Andersons earnings missed by $0.29, revenue topped estimates
- Hedging The Corn Cycle: Pairing The Andersons With Tyson Foods
- The Andersons (ANDE): Margins Matter More Than Revenues Now
- The Andersons, Inc. Declares Cash Dividend for Third Quarter 2025
- Tax firm Andersen confidentially files for US IPO
- The Andersons Stock: Solid Defensive Play Challenging Economic Environment (NASDAQ:ANDE)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- The Andersons, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANDE)
- The Andersons, Inc. (ANDE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
38.57 40.17
Intervallo Annuale
31.03 51.58
- Chiusura Precedente
- 40.08
- Apertura
- 40.17
- Bid
- 38.63
- Ask
- 38.93
- Minimo
- 38.57
- Massimo
- 40.17
- Volume
- 1.580 K
- Variazione giornaliera
- -3.62%
- Variazione Mensile
- -5.04%
- Variazione Semestrale
- -9.64%
- Variazione Annuale
- -22.52%
20 settembre, sabato