ANDE: The Andersons Inc
38.63 USD 1.45 (3.62%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ANDE a changé de -3.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.57 et à un maximum de 40.17.
Suivez la dynamique The Andersons Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ANDE Nouvelles
- Andersons declares $0.195 quarterly dividend payable in October
- The Andersons names TreeHouse Foods CEO Steven Oakland to board
- The Andersons appoints Emmanuel Ayuk as new general counsel
- The Andersons Q2 2025 slides reveal earnings miss, strategic TAMH acquisition
- Andersons (ANDE) Q2 EPS Drops 79%
- The Andersons earnings missed by $0.29, revenue topped estimates
- Hedging The Corn Cycle: Pairing The Andersons With Tyson Foods
- The Andersons (ANDE): Margins Matter More Than Revenues Now
- The Andersons, Inc. Declares Cash Dividend for Third Quarter 2025
- Tax firm Andersen confidentially files for US IPO
- The Andersons Stock: Solid Defensive Play Challenging Economic Environment (NASDAQ:ANDE)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- The Andersons, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANDE)
- The Andersons, Inc. (ANDE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
38.57 40.17
Range Annuel
31.03 51.58
- Clôture Précédente
- 40.08
- Ouverture
- 40.17
- Bid
- 38.63
- Ask
- 38.93
- Plus Bas
- 38.57
- Plus Haut
- 40.17
- Volume
- 1.580 K
- Changement quotidien
- -3.62%
- Changement Mensuel
- -5.04%
- Changement à 6 Mois
- -9.64%
- Changement Annuel
- -22.52%
20 septembre, samedi