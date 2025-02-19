CotationsSections
ANDE: The Andersons Inc

38.63 USD 1.45 (3.62%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ANDE a changé de -3.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.57 et à un maximum de 40.17.

Suivez la dynamique The Andersons Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
38.57 40.17
Range Annuel
31.03 51.58
Clôture Précédente
40.08
Ouverture
40.17
Bid
38.63
Ask
38.93
Plus Bas
38.57
Plus Haut
40.17
Volume
1.580 K
Changement quotidien
-3.62%
Changement Mensuel
-5.04%
Changement à 6 Mois
-9.64%
Changement Annuel
-22.52%
