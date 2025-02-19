クォートセクション
通貨 / ANDE
ANDE: The Andersons Inc

40.08 USD 0.62 (1.57%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ANDEの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり39.10の安値と40.41の高値で取引されました。

The Andersons Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ANDE News

1日のレンジ
39.10 40.41
1年のレンジ
31.03 51.58
以前の終値
39.46
始値
39.46
買値
40.08
買値
40.38
安値
39.10
高値
40.41
出来高
1.318 K
1日の変化
1.57%
1ヶ月の変化
-1.47%
6ヶ月の変化
-6.25%
1年の変化
-19.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K