ANDE: The Andersons Inc
40.08 USD 0.62 (1.57%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANDEの今日の為替レートは、1.57%変化しました。日中、通貨は1あたり39.10の安値と40.41の高値で取引されました。
The Andersons Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANDE News
- Andersons declares $0.195 quarterly dividend payable in October
- The Andersons names TreeHouse Foods CEO Steven Oakland to board
- The Andersons appoints Emmanuel Ayuk as new general counsel
- The Andersons Q2 2025 slides reveal earnings miss, strategic TAMH acquisition
- Andersons (ANDE) Q2 EPS Drops 79%
- The Andersons earnings missed by $0.29, revenue topped estimates
- Hedging The Corn Cycle: Pairing The Andersons With Tyson Foods
- The Andersons (ANDE): Margins Matter More Than Revenues Now
- The Andersons, Inc. Declares Cash Dividend for Third Quarter 2025
- Tax firm Andersen confidentially files for US IPO
- The Andersons Stock: Solid Defensive Play Challenging Economic Environment (NASDAQ:ANDE)
- Garmin Posts Better-Than-Expected Results, Joins SolarEdge Technologies, Compass, Appian And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Andersons (NASDAQ:ANDE), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- The Andersons, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANDE)
- The Andersons, Inc. (ANDE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
39.10 40.41
1年のレンジ
31.03 51.58
- 以前の終値
- 39.46
- 始値
- 39.46
- 買値
- 40.08
- 買値
- 40.38
- 安値
- 39.10
- 高値
- 40.41
- 出来高
- 1.318 K
- 1日の変化
- 1.57%
- 1ヶ月の変化
- -1.47%
- 6ヶ月の変化
- -6.25%
- 1年の変化
- -19.61%
