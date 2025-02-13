Divisas / AKR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AKR: Acadia Realty Trust
20.20 USD 0.05 (0.25%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AKR de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.17, mientras que el máximo ha alcanzado 20.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Acadia Realty Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKR News
- BofA lista 13 acciones de pequeña y mediana capitalización con potencial de rebote
- BofA enumera 13 acciones de pequeña y mediana capitalización que podrían recuperarse
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Acadia Realty: Urban Retail Powerhouse Trading At A Discount (NYSE:AKR)
- Earnings call transcript: Acadia Realty Trust Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Acadia Realty Trust (AKR) Q2 FFO Miss Estimates
- Acadia Realty: Street Retail And 4.2% Yield From Double-Digit Leasing Spreads (AKR)
- Acadia Realty Trust To Present At Nareit’s REITweek ®: 2025 Investor Conference
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Acadia Realty Trust (AKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
20.17 20.70
Rango anual
16.98 26.29
- Cierres anteriores
- 20.15
- Open
- 20.20
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Low
- 20.17
- High
- 20.70
- Volumen
- 2.200 K
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 1.25%
- Cambio a 6 meses
- -3.58%
- Cambio anual
- -13.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B