货币 / AKR
AKR: Acadia Realty Trust
20.44 USD 0.29 (1.44%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AKR汇率已更改1.44%。当日，交易品种以低点20.20和高点20.47进行交易。
关注Acadia Realty Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
20.20 20.47
年范围
16.98 26.29
- 前一天收盘价
- 20.15
- 开盘价
- 20.20
- 卖价
- 20.44
- 买价
- 20.74
- 最低价
- 20.20
- 最高价
- 20.47
- 交易量
- 317
- 日变化
- 1.44%
- 月变化
- 2.46%
- 6个月变化
- -2.43%
- 年变化
- -12.20%
