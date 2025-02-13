Währungen / AKR
AKR: Acadia Realty Trust
20.35 USD 0.15 (0.74%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKR hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.19 bis zu einem Hoch von 20.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acadia Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.19 20.44
Jahresspanne
16.98 26.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.20
- Eröffnung
- 20.28
- Bid
- 20.35
- Ask
- 20.65
- Tief
- 20.19
- Hoch
- 20.44
- Volumen
- 1.921 K
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- -2.86%
- Jahresänderung
- -12.59%
