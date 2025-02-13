KurseKategorien
Währungen / AKR
Zurück zum Aktien

AKR: Acadia Realty Trust

20.35 USD 0.15 (0.74%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AKR hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.19 bis zu einem Hoch von 20.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Acadia Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKR News

Tagesspanne
20.19 20.44
Jahresspanne
16.98 26.29
Vorheriger Schlusskurs
20.20
Eröffnung
20.28
Bid
20.35
Ask
20.65
Tief
20.19
Hoch
20.44
Volumen
1.921 K
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
2.01%
6-Monatsänderung
-2.86%
Jahresänderung
-12.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K