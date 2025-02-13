QuotazioniSezioni
Valute / AKR
Tornare a Azioni

AKR: Acadia Realty Trust

20.28 USD 0.07 (0.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AKR ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.08 e ad un massimo di 20.40.

Segui le dinamiche di Acadia Realty Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKR News

Intervallo Giornaliero
20.08 20.40
Intervallo Annuale
16.98 26.29
Chiusura Precedente
20.35
Apertura
20.34
Bid
20.28
Ask
20.58
Minimo
20.08
Massimo
20.40
Volume
1.852 K
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
1.65%
Variazione Semestrale
-3.20%
Variazione Annuale
-12.89%
20 settembre, sabato