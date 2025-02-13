Valute / AKR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AKR: Acadia Realty Trust
20.28 USD 0.07 (0.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKR ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.08 e ad un massimo di 20.40.
Segui le dinamiche di Acadia Realty Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKR News
- BofA elenca 13 azioni SMID cap che potrebbero rimbalzare
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Acadia Realty: Urban Retail Powerhouse Trading At A Discount (NYSE:AKR)
- Earnings call transcript: Acadia Realty Trust Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Acadia Realty Trust (AKR) Q2 FFO Miss Estimates
- Acadia Realty: Street Retail And 4.2% Yield From Double-Digit Leasing Spreads (AKR)
- Acadia Realty Trust To Present At Nareit’s REITweek ®: 2025 Investor Conference
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Acadia Realty Trust (AKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
20.08 20.40
Intervallo Annuale
16.98 26.29
- Chiusura Precedente
- 20.35
- Apertura
- 20.34
- Bid
- 20.28
- Ask
- 20.58
- Minimo
- 20.08
- Massimo
- 20.40
- Volume
- 1.852 K
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- 1.65%
- Variazione Semestrale
- -3.20%
- Variazione Annuale
- -12.89%
20 settembre, sabato