Dövizler / AKR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AKR: Acadia Realty Trust
20.28 USD 0.07 (0.34%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AKR fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.08 ve Yüksek fiyatı olarak 20.40 aralığında işlem gördü.
Acadia Realty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKR haberleri
- BofA, toparlanabilecek 13 küçük ve orta ölçekli hisse senedini listeliyor
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Acadia Realty: Urban Retail Powerhouse Trading At A Discount (NYSE:AKR)
- Earnings call transcript: Acadia Realty Trust Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Acadia Realty Trust (AKR) Q2 FFO Miss Estimates
- Acadia Realty: Street Retail And 4.2% Yield From Double-Digit Leasing Spreads (AKR)
- Acadia Realty Trust To Present At Nareit’s REITweek ®: 2025 Investor Conference
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Acadia Realty Trust (AKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
20.08 20.40
Yıllık aralık
16.98 26.29
- Önceki kapanış
- 20.35
- Açılış
- 20.34
- Satış
- 20.28
- Alış
- 20.58
- Düşük
- 20.08
- Yüksek
- 20.40
- Hacim
- 1.852 K
- Günlük değişim
- -0.34%
- Aylık değişim
- 1.65%
- 6 aylık değişim
- -3.20%
- Yıllık değişim
- -12.89%
21 Eylül, Pazar