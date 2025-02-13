通貨 / AKR
AKR: Acadia Realty Trust
20.35 USD 0.15 (0.74%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AKRの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり20.19の安値と20.44の高値で取引されました。
Acadia Realty Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKR News
1日のレンジ
20.19 20.44
1年のレンジ
16.98 26.29
- 以前の終値
- 20.20
- 始値
- 20.28
- 買値
- 20.35
- 買値
- 20.65
- 安値
- 20.19
- 高値
- 20.44
- 出来高
- 1.921 K
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 2.01%
- 6ヶ月の変化
- -2.86%
- 1年の変化
- -12.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K