Moedas / AKR
AKR: Acadia Realty Trust
20.28 USD 0.08 (0.40%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKR para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.19 e o mais alto foi 20.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Acadia Realty Trust. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
20.19 20.38
Faixa anual
16.98 26.29
- Fechamento anterior
- 20.20
- Open
- 20.28
- Bid
- 20.28
- Ask
- 20.58
- Low
- 20.19
- High
- 20.38
- Volume
- 289
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 1.65%
- Mudança de 6 meses
- -3.20%
- Mudança anual
- -12.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh