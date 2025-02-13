Валюты / AKR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AKR: Acadia Realty Trust
20.15 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKR за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.02, а максимальная — 20.22.
Следите за динамикой Acadia Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AKR
- BofA назвал 13 акций малой и средней капитализации, которые могут восстановиться
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Acadia Realty: Urban Retail Powerhouse Trading At A Discount (NYSE:AKR)
- Earnings call transcript: Acadia Realty Trust Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Acadia Realty Trust (AKR) Q2 FFO Miss Estimates
- Acadia Realty: Street Retail And 4.2% Yield From Double-Digit Leasing Spreads (AKR)
- Acadia Realty Trust To Present At Nareit’s REITweek ®: 2025 Investor Conference
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Acadia Realty Trust (AKR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
20.02 20.22
Годовой диапазон
16.98 26.29
- Предыдущее закрытие
- 20.20
- Open
- 20.16
- Bid
- 20.15
- Ask
- 20.45
- Low
- 20.02
- High
- 20.22
- Объем
- 2.824 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- -3.82%
- Годовое изменение
- -13.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.