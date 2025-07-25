Divisas / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A
33.76 USD 2.82 (9.11%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACMR de hoy ha cambiado un 9.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.42, mientras que el máximo ha alcanzado 33.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ACM Research Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
31.42 33.86
Rango anual
13.87 33.86
- Cierres anteriores
- 30.94
- Open
- 31.50
- Bid
- 33.76
- Ask
- 34.06
- Low
- 31.42
- High
- 33.86
- Volumen
- 8.781 K
- Cambio diario
- 9.11%
- Cambio mensual
- 23.62%
- Cambio a 6 meses
- 44.77%
- Cambio anual
- 66.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B