QuotesSections
Currencies / ACMR
Back to US Stock Market

ACMR: ACM Research Inc - Class A

30.98 USD 1.15 (3.86%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

ACMR exchange rate has changed by 3.86% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 29.96 and at a high of 31.25.

Follow ACM Research Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACMR News

Daily Range
29.96 31.25
Year Range
13.87 32.54
Previous Close
29.83
Open
30.05
Bid
30.98
Ask
31.28
Low
29.96
High
31.25
Volume
3.132 K
Daily Change
3.86%
Month Change
13.44%
6 Months Change
32.85%
Year Change
52.76%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%