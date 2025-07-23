Currencies / ACMR
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ACMR: ACM Research Inc - Class A
30.98 USD 1.15 (3.86%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ACMR exchange rate has changed by 3.86% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 29.96 and at a high of 31.25.
Follow ACM Research Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACMR News
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is ACM Research (ACMR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- ACM Research, Inc. (ACMR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Brokers Suggest Investing in ACM Research (ACMR): Read This Before Placing a Bet
- ACM Research, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ACM Research Q2 2025 slides: revenue up 6.4%, operating income declines
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- ACM Research (ACMR) Q2 EPS Beats by 10%
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- ACM Research, Inc. (ACMR) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.5 USD
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- Wall Street Bulls Look Optimistic About ACM Research (ACMR): Should You Buy?
- Investors Heavily Search ACM Research, Inc. (ACMR): Here is What You Need to Know
Daily Range
29.96 31.25
Year Range
13.87 32.54
- Previous Close
- 29.83
- Open
- 30.05
- Bid
- 30.98
- Ask
- 31.28
- Low
- 29.96
- High
- 31.25
- Volume
- 3.132 K
- Daily Change
- 3.86%
- Month Change
- 13.44%
- 6 Months Change
- 32.85%
- Year Change
- 52.76%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%