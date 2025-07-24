クォートセクション
ACMR: ACM Research Inc - Class A

36.09 USD 2.33 (6.90%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACMRの今日の為替レートは、6.90%変化しました。日中、通貨は1あたり34.09の安値と36.17の高値で取引されました。

ACM Research Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.09 36.17
1年のレンジ
13.87 36.17
以前の終値
33.76
始値
34.45
買値
36.09
買値
36.39
安値
34.09
高値
36.17
出来高
7.587 K
1日の変化
6.90%
1ヶ月の変化
32.15%
6ヶ月の変化
54.76%
1年の変化
77.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K