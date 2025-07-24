CotationsSections
ACMR: ACM Research Inc - Class A

35.89 USD 0.20 (0.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACMR a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.92 et à un maximum de 36.30.

Suivez la dynamique ACM Research Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
34.92 36.30
Range Annuel
13.87 36.30
Clôture Précédente
36.09
Ouverture
35.75
Bid
35.89
Ask
36.19
Plus Bas
34.92
Plus Haut
36.30
Volume
3.462 K
Changement quotidien
-0.55%
Changement Mensuel
31.42%
Changement à 6 Mois
53.90%
Changement Annuel
76.97%
20 septembre, samedi