ACMR: ACM Research Inc - Class A

36.09 USD 2.33 (6.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACMR hat sich für heute um 6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.09 bis zu einem Hoch von 36.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACM Research Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
34.09 36.17
Jahresspanne
13.87 36.17
Vorheriger Schlusskurs
33.76
Eröffnung
34.45
Bid
36.09
Ask
36.39
Tief
34.09
Hoch
36.17
Volumen
7.587 K
Tagesänderung
6.90%
Monatsänderung
32.15%
6-Monatsänderung
54.76%
Jahresänderung
77.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K