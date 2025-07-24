Währungen / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A
36.09 USD 2.33 (6.90%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACMR hat sich für heute um 6.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.09 bis zu einem Hoch von 36.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACM Research Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
34.09 36.17
Jahresspanne
13.87 36.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.76
- Eröffnung
- 34.45
- Bid
- 36.09
- Ask
- 36.39
- Tief
- 34.09
- Hoch
- 36.17
- Volumen
- 7.587 K
- Tagesänderung
- 6.90%
- Monatsänderung
- 32.15%
- 6-Monatsänderung
- 54.76%
- Jahresänderung
- 77.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K