货币 / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A
32.38 USD 1.44 (4.65%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACMR汇率已更改4.65%。当日，交易品种以低点31.42和高点33.47进行交易。
关注ACM Research Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACMR新闻
- ACM Research股价创52周新高，达32.57美元
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.57 USD
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is ACM Research (ACMR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- ACM Research, Inc. (ACMR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Brokers Suggest Investing in ACM Research (ACMR): Read This Before Placing a Bet
- ACM Research, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ACM Research Q2 2025 slides: revenue up 6.4%, operating income declines
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- ACM Research (ACMR) Q2 EPS Beats by 10%
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- ACM Research, Inc. (ACMR) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.5 USD
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
日范围
31.42 33.47
年范围
13.87 33.47
- 前一天收盘价
- 30.94
- 开盘价
- 31.50
- 卖价
- 32.38
- 买价
- 32.68
- 最低价
- 31.42
- 最高价
- 33.47
- 交易量
- 3.572 K
- 日变化
- 4.65%
- 月变化
- 18.56%
- 6个月变化
- 38.85%
- 年变化
- 59.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值