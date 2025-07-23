Валюты / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A
30.94 USD 1.11 (3.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACMR за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.96, а максимальная — 31.25.
Следите за динамикой ACM Research Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACMR
Дневной диапазон
29.96 31.25
Годовой диапазон
13.87 32.54
- Предыдущее закрытие
- 29.83
- Open
- 30.05
- Bid
- 30.94
- Ask
- 31.24
- Low
- 29.96
- High
- 31.25
- Объем
- 3.528 K
- Дневное изменение
- 3.72%
- Месячное изменение
- 13.29%
- 6-месячное изменение
- 32.68%
- Годовое изменение
- 52.56%
