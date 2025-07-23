КотировкиРазделы
Валюты / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A

30.94 USD 1.11 (3.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACMR за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.96, а максимальная — 31.25.

Следите за динамикой ACM Research Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.96 31.25
Годовой диапазон
13.87 32.54
Предыдущее закрытие
29.83
Open
30.05
Bid
30.94
Ask
31.24
Low
29.96
High
31.25
Объем
3.528 K
Дневное изменение
3.72%
Месячное изменение
13.29%
6-месячное изменение
32.68%
Годовое изменение
52.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.