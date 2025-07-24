통화 / ACMR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ACMR: ACM Research Inc - Class A
35.89 USD 0.20 (0.55%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACMR 환율이 오늘 -0.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.92이고 고가는 36.30이었습니다.
ACM Research Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACMR News
- ACM 리서치, 주가 52주 최고치 경신…32.57달러
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.57 USD
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is ACM Research (ACMR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- ACM Research, Inc. (ACMR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Brokers Suggest Investing in ACM Research (ACMR): Read This Before Placing a Bet
- ACM Research, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ACM Research Q2 2025 slides: revenue up 6.4%, operating income declines
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- ACM Research (ACMR) Q2 EPS Beats by 10%
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- ACM Research, Inc. (ACMR) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.5 USD
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
일일 변동 비율
34.92 36.30
년간 변동
13.87 36.30
- 이전 종가
- 36.09
- 시가
- 35.75
- Bid
- 35.89
- Ask
- 36.19
- 저가
- 34.92
- 고가
- 36.30
- 볼륨
- 3.462 K
- 일일 변동
- -0.55%
- 월 변동
- 31.42%
- 6개월 변동
- 53.90%
- 년간 변동율
- 76.97%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K