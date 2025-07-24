Moedas / ACMR
ACMR: ACM Research Inc - Class A
35.28 USD 1.52 (4.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACMR para hoje mudou para 4.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.09 e o mais alto foi 35.28.
Veja a dinâmica do par de moedas ACM Research Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
34.09 35.28
Faixa anual
13.87 35.28
- Fechamento anterior
- 33.76
- Open
- 34.45
- Bid
- 35.28
- Ask
- 35.58
- Low
- 34.09
- High
- 35.28
- Volume
- 2.569 K
- Mudança diária
- 4.50%
- Mudança mensal
- 29.18%
- Mudança de 6 meses
- 51.29%
- Mudança anual
- 73.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh