Valute / ACMR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ACMR: ACM Research Inc - Class A
35.89 USD 0.20 (0.55%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACMR ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.92 e ad un massimo di 36.30.
Segui le dinamiche di ACM Research Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACMR News
- Il titolo di ACM Research raggiunge il massimo di 52 settimane a 32,57 USD
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.57 USD
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Is ACM Research (ACMR) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- ACM Research, Inc. (ACMR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Breakout Watch: Nvidia, Broadcom In Focus, But Don't Forget This Semiconductor Stock
- Brokers Suggest Investing in ACM Research (ACMR): Read This Before Placing a Bet
- ACM Research, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ACMR)
- ACM Research, Inc. (ACMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ACM Research Q2 2025 slides: revenue up 6.4%, operating income declines
- ACM Research, Inc. (ACMR) Tops Q2 Earnings Estimates
- ACM Research (ACMR) Q2 EPS Beats by 10%
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- ACM Research, Inc. (ACMR) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Acm Research stock hits 52-week high at 32.5 USD
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Amphenol Shines Brightly, Closes At Record High: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
Intervallo Giornaliero
34.92 36.30
Intervallo Annuale
13.87 36.30
- Chiusura Precedente
- 36.09
- Apertura
- 35.75
- Bid
- 35.89
- Ask
- 36.19
- Minimo
- 34.92
- Massimo
- 36.30
- Volume
- 3.462 K
- Variazione giornaliera
- -0.55%
- Variazione Mensile
- 31.42%
- Variazione Semestrale
- 53.90%
- Variazione Annuale
- 76.97%
20 settembre, sabato