Divisas / ACI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
18.40 USD 0.04 (0.22%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACI de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.34, mientras que el máximo ha alcanzado 18.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Albertsons Companies Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACI News
- Albertsons nombra nuevo presidente de junta directiva tras retiro de Jim Donald
- Albertsons nombra nuevo presidente de la junta directiva tras la jubilación de Jim Donald
- Albertsons appoints new board chair as Jim Donald retires
- Grocery Outlet's 1.1% Comps: Are Green Shoots Turning Into Growth?
- Roth Capital mejora calificación de Kroger a Compra, prevé cierre de brecha
- Roth Capital mejora a Kroger a Compra, prevé cierre de brecha de rendimiento
- Roth Capital upgrades Kroger to Buy, sees performance gap closing
- Another Kroger earnings beat shows the eat-at-home trend is set to continue
- P&G (PG) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Kroger announces drastic cuts in business restructuring
- Analysis suggests Amazon Grocery market share gains may be slow
- Buy this stock as food inflation, demand for fresh produce looks set to last, analyst says
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Amazon stock rises as Cantor Fitzgerald sees Kuiper project gaining momentum
- JPMorgan assumes coverage of Albertsons stock with Overweight rating
- Costco Refuses To Stock Abortion Pill Mifepristone, Pointing To 'Low Demand' As Activist Groups Step Up Pressure On Retail Giants - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Albertsons Companies (NYSE:ACI)
- Judge Orders Ex-Kroger CEO To Disclose Why He Quit After 'Personal Conduct' Probe In '90s Pop Star Jewel's $7 Million Festival Lawsuit - Albertsons Companies (NYSE:ACI), Kroger (NYSE:KR)
- Albertsons shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Telsey reiterates Outperform rating on Amazon stock as grocery delivery expands
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Kroger (KR) and C&S Settle Lawsuit Over Failed $25B Albertsons Merger - TipRanks.com
- Grocery Outlet Holding Corp: Shares Remain On Sale Even After This Epic Surge (NASDAQ:GO)
- LiveRamp Q1 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 11% as margins expand
Rango diario
18.34 18.60
Rango anual
17.00 23.20
- Cierres anteriores
- 18.44
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.40
- Ask
- 18.70
- Low
- 18.34
- High
- 18.60
- Volumen
- 8.209 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- -5.59%
- Cambio a 6 meses
- -16.36%
- Cambio anual
- -0.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B