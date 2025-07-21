Валюты / ACI
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
18.44 USD 0.03 (0.16%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.21, а максимальная — 18.47.
Следите за динамикой Albertsons Companies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.21 18.47
Годовой диапазон
17.00 23.20
- Предыдущее закрытие
- 18.41
- Open
- 18.47
- Bid
- 18.44
- Ask
- 18.74
- Low
- 18.21
- High
- 18.47
- Объем
- 6.222 K
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -5.39%
- 6-месячное изменение
- -16.18%
- Годовое изменение
- 0.16%
