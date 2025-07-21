КотировкиРазделы
ACI: Albertsons Companies Inc Class A

18.44 USD 0.03 (0.16%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.21, а максимальная — 18.47.

Следите за динамикой Albertsons Companies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.21 18.47
Годовой диапазон
17.00 23.20
Предыдущее закрытие
18.41
Open
18.47
Bid
18.44
Ask
18.74
Low
18.21
High
18.47
Объем
6.222 K
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
-5.39%
6-месячное изменение
-16.18%
Годовое изменение
0.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.