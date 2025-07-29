Währungen / ACI
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
18.31 USD 0.09 (0.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACI hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.28 bis zu einem Hoch von 18.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Albertsons Companies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.28 18.45
Jahresspanne
17.00 23.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.40
- Eröffnung
- 18.30
- Bid
- 18.31
- Ask
- 18.61
- Tief
- 18.28
- Hoch
- 18.45
- Volumen
- 6.862 K
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- -6.05%
- 6-Monatsänderung
- -16.77%
- Jahresänderung
- -0.54%
