ACI: Albertsons Companies Inc Class A
17.92 USD 0.39 (2.13%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACI 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.81이고 고가는 18.32이었습니다.
Albertsons Companies Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
17.81 18.32
년간 변동
17.00 23.20
- 이전 종가
- 18.31
- 시가
- 18.28
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- 저가
- 17.81
- 고가
- 18.32
- 볼륨
- 8.292 K
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- -8.06%
- 6개월 변동
- -18.55%
- 년간 변동율
- -2.66%
