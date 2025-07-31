Moedas / ACI
ACI: Albertsons Companies Inc Class A
18.40 USD 0.04 (0.22%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACI para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.34 e o mais alto foi 18.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Albertsons Companies Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ACI Notícias
- Albertsons nomeia novo presidente do conselho enquanto Jim Donald se aposenta
- Grocery Outlet's 1.1% Comps: Are Green Shoots Turning Into Growth?
- Roth Capital eleva Kroger para Compra, prevê redução na diferença de desempenho
- Another Kroger earnings beat shows the eat-at-home trend is set to continue
- P&G (PG) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Kroger announces drastic cuts in business restructuring
- Analysis suggests Amazon Grocery market share gains may be slow
- Buy this stock as food inflation, demand for fresh produce looks set to last, analyst says
- Procter & Gamble Exhibits High P/E: A Buy Opportunity or Time to Wait?
- JP Morgan refreshes food sector coverage; favors McCormick, Albertsons, Hormel
- Amazon stock rises as Cantor Fitzgerald sees Kuiper project gaining momentum
- JPMorgan assumes coverage of Albertsons stock with Overweight rating
- Costco Refuses To Stock Abortion Pill Mifepristone, Pointing To 'Low Demand' As Activist Groups Step Up Pressure On Retail Giants - Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Albertsons Companies (NYSE:ACI)
- Judge Orders Ex-Kroger CEO To Disclose Why He Quit After 'Personal Conduct' Probe In '90s Pop Star Jewel's $7 Million Festival Lawsuit - Albertsons Companies (NYSE:ACI), Kroger (NYSE:KR)
- Albertsons shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Telsey reiterates Outperform rating on Amazon stock as grocery delivery expands
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Kroger (KR) and C&S Settle Lawsuit Over Failed $25B Albertsons Merger - TipRanks.com
- Grocery Outlet Holding Corp: Shares Remain On Sale Even After This Epic Surge (NASDAQ:GO)
- LiveRamp Q1 FY26 slides: Revenue growth accelerates to 11% as margins expand
- Symbotic Q3 2025 slides: $22.4B backlog fuels 36% revenue growth
- TreeHouse Foods Q2 2025 slides: Sales and EBITDA beat guidance amid margin focus
Faixa diária
18.34 18.60
Faixa anual
17.00 23.20
- Fechamento anterior
- 18.44
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.40
- Ask
- 18.70
- Low
- 18.34
- High
- 18.60
- Volume
- 8.209 K
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- -5.59%
- Mudança de 6 meses
- -16.36%
- Mudança anual
- -0.05%
